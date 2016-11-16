П.Порошенко наградил орденами морпехов, которые отличились в боях возле Гранитного, Широкино и Талаковки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко ко Дню Морской пехоты подписал указ о награждении государственными наградами 14 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как отметили в пресс-службе, за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое выполнение воинского долга и по случаю профессионального праздника воины награждены орденом "За мужество", орденом Даниила Галицкого и медалью "За воинскую службу Украине".
Представленные к награде морские пехотинцы отличились в боях у поселков Гранитное, Широкино, Водяное, Талаковка.
Глава государства также подписал Указ о награждении за проявленное мужество и профессионализм 67 военных. Из них 5 военных Вооруженных Сил и один военнослужащий Нацгвардии награждены посмертно.
Среди отмеченных лиц, военные 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которые почти год держали боевые позиции в районе города Авдеевка и бойцы 93-й отдельной механизированной бригады, отличившиеся во время службы в поселке Пески под Донецком. Также этим Указом награждены девять военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые проявили мужество и героизм в боевых действиях на Мариупольском направлении.