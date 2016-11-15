П.Порошенко і Д.Трамп домовилися про зустріч - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і новообраний Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови домовились про проведення двосторонньої зустрічі. Про це повідомляє прес-службу Глави держави, передає УНН.
"Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за інформацією прес-служби, Глава української держави запросив обраного Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здійснити візит до України у зручний час.
Раніше політичний експерт Тарас Березовець висловив думку, що українське МЗС працює над тим, щоб Президент України Петро Порошенко зустрівся з новобраним Президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації.