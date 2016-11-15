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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 20755 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 40621 перегляди

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П.Порошенко і Д.Трамп домовилися про зустріч - АП

П.Порошенко і Д.Трамп домовилися про зустріч - АП

Київ • УНН

 • 13748 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко і новообраний Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час телефонної розмови домовились про проведення двосторонньої зустрічі. Про це повідомляє прес-службу Глави держави, передає УНН.

"Співрозмовники домовилися про продовження контактів, в тому числі про проведення двосторонньої зустрічі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією прес-служби, Глава української держави запросив обраного Президента Сполучених Штатів Дональда Трампа здійснити візит до України у зручний час.

Раніше політичний експерт Тарас Березовець висловив думку, що українське МЗС працює над тим, щоб Президент України Петро Порошенко зустрівся з новобраним Президентом США Дональдом Трампом до його інавгурації.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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