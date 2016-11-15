П.Порошенко и Д.Трамп договорились о встрече - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора договорились о проведении двусторонней встречи. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства, передает УНН.
"Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, глава украинского государства пригласил избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осуществить визит в Украину в удобное время.
Ранее политический эксперт Тарас Березовец высказал мнение, что украинский МИД работает над тем, чтобы Президент Украины Петр Порошенко встретился с новоизбранным Президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации.