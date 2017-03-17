П.Порошенко: дострокових парламентських виборів не буде (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Дострокових парламентських виборів не буде. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час звернення з нагоди початку відзначення 100-річчя подій Української революції 1917—1921 років, передає кореспондент УНН.
“Оскільки відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламетські вибори і розпуск парламенту приймає виключно Президент України, хочу ще раз наголосити, дострокових парламентських виборів, в яких насамперед зацікавлена Росія, я не підтримаю. А отже їх — не буде”, — наголосив Президент.
Він додав, що вже не так багато часу до планових виборів.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію.