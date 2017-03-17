П.Порошенко: дострокових парламентських виборів не буде (доповнено)

“Оскільки відповідно до Конституції, рішення про дострокові парламетські вибори і розпуск парламенту приймає виключно Президент України, хочу ще раз наголосити, дострокових парламентських виборів, в яких насамперед зацікавлена Росія, я не підтримаю. А отже їх — не буде”, — наголосив Президент.

Він додав, що вже не так багато часу до планових виборів.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію.