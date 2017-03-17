П.Порошенко: досрочных парламентских выборов не будет (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Досрочных парламентских выборов не будет. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время обращения по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917-1921 годов, передает корреспондент УНН.
"Поскольку в соответствии с Конституцией, решение о досрочных парламетских выборах и роспуске парламента принимает исключительно Президент Украины, хочу еще раз подчеркнуть, досрочных парламентских выборов, в которых прежде всего заинтересована Россия, я не поддержу. А значит их - не будет", - подчеркнул Президент.
Он добавил, что уже не так много времени до плановых выборов.
Как сообщал УНН, П.Порошенко пообещал противодействовать всем, кто в угоду РФ будет насаждать беспорядок и анархию.