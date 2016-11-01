П.Порошенко доручив уряду організувати заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів

Указ містить низку доручень уряду, спрямованих на проведення заходів у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів (26 листопада 2016 року).

Президент України наголосив на тому, що у столиці необхідно провести жалобні заходи за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості, духовенства, молоді, дипломатичного корпусу іноземних держав, народних депутатів України.

Також на території України 26 листопада 2016 року відмінять всі розважальні заходи та оголосять о 16:00 загальнонаціональну хвилину мовчання, приспустять Державний Прапор України. Релігійним організаціям буде запропоновано провести панахиди за жертвами голодоморів.

У зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів уряд має забезпечити покладання квітів, вінків та тематичних композицій до пам’ятних знаків і місць поховань жертв голодоморів в Україні, запалення свічок пам’яті, організацію інших скорботних заходів.