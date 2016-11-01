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15 марта, 19:03 • 114807 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 165373 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137232 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 129750 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112534 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105310 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101322 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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П.Порошенко поручил правительству организовать мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов

П.Порошенко поручил правительству организовать мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава государства издал указ об организации мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов, передает УНН со ссылкой на в пресс-службу Главы государства.

Указ содержит ряд поручений правительству, направленных на проведение мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов (26 ноября 2016 года).

Президент Украины отметил, что в столице необходимо провести траурные мероприятия с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, молодежи, дипломатического корпуса иностранных государств, народных депутатов Украины.

Также на территории Украины 26 ноября 2016 г. отменят все развлекательные мероприятия и объявят в 16:00 общенациональную минуту молчания, приспустят Государственный Флаг Украины. Религиозным организациям будет предложено провести панихиды по жертвам голодоморов.

В связи с Днем памяти жертв голодоморов правительство должно обеспечить возложение цветов, венков и тематических композиций к памятным знакам и местам захоронений жертв голодоморов в Украине, зажжение свечей памяти, организацию других скорбных мероприятий.

Украинские Национальные Новости

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