П.Порошенко поручил правительству организовать мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Глава государства издал указ об организации мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов, передает УНН со ссылкой на в пресс-службу Главы государства.
Указ содержит ряд поручений правительству, направленных на проведение мероприятий в связи с Днем памяти жертв голодоморов (26 ноября 2016 года).
Президент Украины отметил, что в столице необходимо провести траурные мероприятия с участием представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественности, духовенства, молодежи, дипломатического корпуса иностранных государств, народных депутатов Украины.
Также на территории Украины 26 ноября 2016 г. отменят все развлекательные мероприятия и объявят в 16:00 общенациональную минуту молчания, приспустят Государственный Флаг Украины. Религиозным организациям будет предложено провести панихиды по жертвам голодоморов.
В связи с Днем памяти жертв голодоморов правительство должно обеспечить возложение цветов, венков и тематических композиций к памятным знакам и местам захоронений жертв голодоморов в Украине, зажжение свечей памяти, организацию других скорбных мероприятий.