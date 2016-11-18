П.Клімкін висловив сподівання, що ЄС надасть безвіз для України найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив сподівання, що Європейський Союз найближчим часом остаточно погодить лібералізацію безвізового режиму для українців. Про це він повідомив в ефірі "112 Україна", передає УНН.
“Всі три ключові інститути ЄС зараз чітко сказали, що ми виконали всі свої зобов’язання. Розпочинається процес підготовки законодавчої пропозиції, це вже техніка, ну і звичайно, чекаємо того, що ЄС схвалить механізм реагування на міграційні ризики. Я теж бачу там певні просування вперед, і будемо дуже сподіватися, що ЄС здатний це зробити найближчим часом”, — сказав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, учора, 17 листопада, посли ЄС схвалили надання безвізу Україні.