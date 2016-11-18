П.Климкин выразил надежду, что ЕС предоставит безвиз для Украины в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил надежду, что Европейский Союз в ближайшее время окончательно согласует либерализацию безвизового режима для украинцев. Об этом он сообщил в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Все три ключевые институты ЕС сейчас четко сказали, что мы выполнили все свои обязательства. Начинается процесс подготовки законодательного предложения, это уже техника, ну и конечно, ждем того, что ЕС одобрит механизм реагирования на миграционные риски. Я тоже вижу там определенные продвижения вперед, и будем очень надеяться, что ЕС способен это сделать в ближайшее время", - сказал П.Климкин.
Как сообщал УНН, вчера, 17 ноября, послы ЕС одобрили предоставление безвиза Украине.