П.Клімкін висловив співчуття родинам жертв авіакатастрофи під Бішкеком

Ми розділяємо горе і висловлюємо слова підтримки рідним і близьким жертв трагедії поблизу Бішкека“, — написав П.Клімкін.

We share the grief and extend our words of support to the families and friends of victims of the tragedy near Bishkek.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747 турецької авіакомпанії розбився в 1,5 кілометрах від злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту “Манас” столиці Киргизстану вранці у понеділок. Літак звалився на селище Дача-Суу дачного кооперативу “Авіатор” в околицях аеропорту. При цьому зруйновані 32 приватних будинки, в яких проживали люди. Літак виконував політ за маршрутом Гонконг-Бішкек-Стамбул, в складі екіпажу було п’ять людей, за попередніми даними всі вони загинули. За даними МНС, загинули 37 людей.

Як повідомляв УНН, Посольство України перевіряє інформацію щодо українців серед пасажирів Boeing 747, що зазнав катастрофи під Бішкеком.