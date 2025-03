П.Климкин выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы под Бишкеком

Мы разделяем горе и выражаем слова поддержки родным и близким жертв трагедии под Бишкеком", - написал П.Климкин.

We share the grief and extend our words of support to the families and friends of victims of the tragedy near Bishkek.

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 16 января 2017 г.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник. Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди. Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.

Как сообщал УНН, Посольство Украины проверяет информацию об украинцах среди пассажиров Boeing 747, потерпевшего катастрофу под Бишкеком.