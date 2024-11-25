Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области, зафиксировано 190 взрывов. Атаки осуществлялись с использованием танков, артиллерии, минометов, FPV-дронов и «Шахедов», повреждены несколько домов.
В течение дня вражеские войска совершили 73 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Зафиксировано 190 взрывов, обстрелы не обошли многие общины, в частности, Хотинскую, Юнаковскую, Белопольскую и другие.
В Хотинской общине россияне применили танки, артиллерию и FPV-дроны, выпустив 23 снаряда, а также два удара КАБами. В Коровинской громаде зафиксирован ракетный обстрел, в результате чего были повреждены два дома.
В Краснопольской громаде враг обстрелял артиллерией, минометами, FPV-дронами и беспилотниками типа «Ланцет». На Белопольщине и Миропольщине произошло несколько атак из минометов, артиллерии и БпЛА. В Великописаревской громаде ракетный обстрел уничтожил частный дом, вызвав пожар.
Также под обстрел попали Свеська, Середино-Будская, Юнаковская, Есманьская и Шалыгинская громады. В Буринской громаде был зафиксирован удар беспилотником, который повредил три дома. Местные службы предоставили оперативные данные, ситуация оставалась напряженной в течение дня.
россияне совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумщины - ОВА23 нояб. 2024, 20:13 • 37182 просмотра