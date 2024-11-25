В Запорожье в результате вражеской атаки пострадала 16-летняя девушка

В Запорожье из-за вражеского удара 16 летний ребенок получил ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на сейчас известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь