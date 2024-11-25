В Запорожье в результате вражеской атаки пострадала 16-летняя девушка
Киев • УНН
В результате российской атаки в Запорожье ранена 16-летняя девушка, ей оказывается медицинская помощь. Также зафиксированы массированные атаки дронов, которые повредили инфраструктурный объект.
В Запорожье из-за вражеского удара 16 летний ребенок получил ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на сейчас известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь
Напомним
Уже было проинформировано, что зафиксированные массированные атаки дронов в Запорожье повредили инфраструктурный объект.
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