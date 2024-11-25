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В Запорожье в результате вражеской атаки пострадала 16-летняя девушка

В Запорожье в результате вражеской атаки пострадала 16-летняя девушка

Киев  •  УНН

 • 1860 просмотра

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В результате российской атаки в Запорожье ранена 16-летняя девушка, ей оказывается медицинская помощь. Также зафиксированы массированные атаки дронов, которые повредили инфраструктурный объект.

В Запорожье из-за вражеского удара 16 летний ребенок получил ранения. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

В результате атаки россиян по Запорожью по состоянию на сейчас известно об одном раненом ребенке. Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь

- заявил председатель ОВА.

Напомним

Уже было проинформировано, что зафиксированные массированные атаки дронов в Запорожье повредили инфраструктурный объект.

Атака шахедов на Запорожье: агрессор ударил по инфраструктурному объекту - ОВА24 нояб. 2024, 22:19 • 4834 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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zaporozheЗапорожье