Атака шахедов на Запорожье: агрессор ударил по инфраструктурному объекту - ОВА
Киев • УНН
В результате массированной атаки российских дронов в Запорожье поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадавших среди населения не зафиксировано.
В результате террористической атаки по Запорожью повреждена инфраструктура. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
россияне массированно атакуют Запорожье шахедами.
Поврежден инфраструктурный объект
Согласно информации, пострадавших в настоящее время не было зафиксировано.
Напомним,
Ранее было проинформировано, что в Запорожье прогремели взрывы.
В Запорожье слышны взрывы: что происходит в городе24 нояб. 2024, 19:28 • 11666 просмотров