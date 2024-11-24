В Запорожье слышны взрывы: что происходит в городе
Киев • УНН
В Запорожье зафиксированы взрывы, вероятно работает противовоздушная оборона. Воздушные Силы ранее предупреждали о воздушных угрозах в области.
В Запорожье раздаются взрывы, вероятно, работает ПВО. Об этом сообщают СМИ, передает УНН.
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Ранее воздушные Силы проинформировали, что в области зафиксированы воздушные угрозы.
россияне ранили ребенка во время атаки на Запорожье, в области убили мужчину23 нояб. 2024, 07:57 • 17406 просмотров