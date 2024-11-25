Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState
Киев • УНН
По информации от DeepState, вражеские войска захватили Катериновку и Юрьевку, продвинувшись в районе еще 9 населенных пунктов.
Оккупанты захватили несколько населенных пунктов на востоке Украины, усиливая наступление в ряде регионов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Вражеские войска продолжают наступательные операции на востоке Украины. По информации, террористы захватили населенный пункты Екатериновка и Юрьевка. Эти территории теперь находятся под контролем врага.
Также силы агрессора продвинулись в районе нескольких других населенных пунктов, в частности вблизи Новомлинска, Стельмаховки, Большой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.
Добавим
По информации от Генштаба, захватчики нанесли 48 авиаударов, сбросили 54 КАБа и выпустили 540 вражеских БпЛА по территории Украины.
Враг продвигается на востоке: какие населенные пункты под угрозой - DeepState20 нояб. 2024, 23:53 • 18294 просмотра