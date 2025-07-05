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Маск офіційно оголосив про створення власної політичної партії

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Ілон Маск офіційно оголосив про створення своєї політичної партії під назвою "Партія Америки". Рішення ухвалено за результатами опитування в соцмережі Х, де 65,4% підтримали ініціативу.

Маск офіційно оголосив про створення власної політичної партії

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно оголосив про створення своєї політичної партії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, відповідне рішення було ухвалене ним за результатами опитування, проведенного ним у соцмережі Х.

З результатом 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Якщо говорити про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Партія Америки створена, щоб повернути вам вашу свободу

- написав Маск.

Варто додати, що за результатми опитування на сторінці мільярдера на запитання: "Чи варто нам створювати Партію Америки?" 65,4% дописувачів відповіли ствердно, 34,6% виступили проти відповідної ініціативи.

Нагадаємо

Днями Ілон Маск пригрозив створити власну політичну партію, якщо буде прийнято законопроект Республіканської партії про податки і витрати. Президент США Дональд Трамп у відповідь натякнув Маску на "повернення до ПАР" через критику законопроєкту.

Трамп назвав Маска "чудовим хлопцем", проте ця заява пролунала до нової критики Ілона податкового закону29.06.25, 19:00 • 4579 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Республіканська партія США
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
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