Маск офіційно оголосив про створення власної політичної партії
Київ • УНН
Ілон Маск офіційно оголосив про створення своєї політичної партії під назвою "Партія Америки". Рішення ухвалено за результатами опитування в соцмережі Х, де 65,4% підтримали ініціативу.
Американський мільярдер Ілон Маск офіційно оголосив про створення своєї політичної партії. Про це повідомляє УНН.
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За його словами, відповідне рішення було ухвалене ним за результатами опитування, проведенного ним у соцмережі Х.
З результатом 2 до 1 ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте! Якщо говорити про банкрутство нашої країни через марнотратство та хабарництво, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Сьогодні Партія Америки створена, щоб повернути вам вашу свободу
Варто додати, що за результатми опитування на сторінці мільярдера на запитання: "Чи варто нам створювати Партію Америки?" 65,4% дописувачів відповіли ствердно, 34,6% виступили проти відповідної ініціативи.
Нагадаємо
Днями Ілон Маск пригрозив створити власну політичну партію, якщо буде прийнято законопроект Республіканської партії про податки і витрати. Президент США Дональд Трамп у відповідь натякнув Маску на "повернення до ПАР" через критику законопроєкту.
Трамп назвав Маска "чудовим хлопцем", проте ця заява пролунала до нової критики Ілона податкового закону29.06.25, 19:00 • 4579 переглядiв