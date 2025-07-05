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Маск официально объявил о создании собственной политической партии

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Илон Маск официально объявил о создании своей политической партии под названием "Партия Америки". Решение принято по результатам опроса в соцсети Х, где 65,4% поддержали инициативу.

Маск официально объявил о создании собственной политической партии

Американский миллиардер Илон Маск официально объявил о создании своей политической партии. Об этом сообщает УНН.

Детали

По его словам, соответствующее решение было принято им по результатам опроса, проведенного им в соцсети Х.

С результатом 2 к 1 вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите! Если говорить о банкротстве нашей страны из-за расточительства и взяточничества, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня Партия Америки создана, чтобы вернуть вам вашу свободу

- написал Маск.

Стоит добавить, что по результатам опроса на странице миллиардера на вопрос: "Стоит ли нам создавать Партию Америки?" 65,4% пользователей ответили утвердительно, 34,6% выступили против соответствующей инициативы.

Напомним

На днях Илон Маск пригрозил создать собственную политическую партию, если будет принят законопроект Республиканской партии о налогах и расходах. Президент США Дональд Трамп в ответ намекнул Маску на "возвращение в ЮАР" из-за критики законопроекта.

Трамп назвал Маска "отличным парнем", но это заявление прозвучало до новой критики Илона налогового закона29.06.25, 19:00 • 4579 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Республиканская партия (Соединенные Штаты)
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты
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