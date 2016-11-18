П.Клімкін: інституції ЄС підтвердили відповідність України усім критеріям для "безвізу"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Усі ключові інституції Європейського Союзу підтвердили, що Україна відповідає усім критеріям для лібералізації візового режиму з ЄС для українців. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час години запитнь до уряду у ВР, передає УНН.
"Усі ключові інституції ЄС чітко сказали, що Україна відповідає усім критеріям щодо надання безвізового режиму", - цитує П.Клімкіна прес-служба ВР у Twitter.
Нагадаємо, 17 листопада Комітет постійних представників (Coreper) ЄС погодив позицію для переговорів щодо лібералізації візового режиму для України.
Безвізовий режим для України набуде чинності одночасно з механізмом його призупинення.