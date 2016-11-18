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15 марта, 19:03 • 110230 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152620 просмотра

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15 марта, 13:22 • 128999 просмотра

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15 марта, 13:08 • 122159 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107936 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103080 просмотра

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П.Климкин: институты ЕС подтвердили соответствие Украины всем критериям для "безвиза"

П.Климкин: институты ЕС подтвердили соответствие Украины всем критериям для "безвиза"

Киев • УНН

 • 8576 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Все ключевые институты Европейского Союза подтвердили, что Украина отвечает всем критериям для либерализации визового режима с ЕС для украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время часа запросными к правительству в ВР, передает УНН.

"Все ключевые институты ЕС четко сказали, что Украина отвечает всем критериям для предоставления безвизового режима", - цитирует П.Климкина пресс-служба ВР в Twitter.

Напомним, 17 ноября Комитет постоянных представителей (Coreper) ЕС согласовал позицию для переговоров по либерализации визового режима для Украины.

Безвизовый режим для Украины вступит в силу одновременно с механизмом его приостановления.

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