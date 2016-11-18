П.Климкин: институты ЕС подтвердили соответствие Украины всем критериям для "безвиза"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Все ключевые институты Европейского Союза подтвердили, что Украина отвечает всем критериям для либерализации визового режима с ЕС для украинцев. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время часа запросными к правительству в ВР, передает УНН.
"Все ключевые институты ЕС четко сказали, что Украина отвечает всем критериям для предоставления безвизового режима", - цитирует П.Климкина пресс-служба ВР в Twitter.
Напомним, 17 ноября Комитет постоянных представителей (Coreper) ЕС согласовал позицию для переговоров по либерализации визового режима для Украины.
Безвизовый режим для Украины вступит в силу одновременно с механизмом его приостановления.