Ознаки “помаранчевої” зони поширення COVID-19 мають 16 областей

Деталі

Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області мають показники , що відповідають “помаранчевому” рівню епіднебезпеки. Слід зауважити, що з переліку вибули Київська та Рівненська області, але додалися Волинська, Чернігівська та Одеська.

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Найвищий рівень захворюваності спостерігається в Луганській та Чернівецькій областях — показники 780 та 799 на 100 тис. населення відповідно.

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