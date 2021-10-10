Признаки "оранжевой" зоны распространения COVID-19 имеют 16 областей

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109885 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120534 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106660 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105777 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134229 просмотра

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2 марта, 04:30 • 120835 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159918 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Признаки "оранжевой" зоны распространения COVID-19 имеют 16 областей

Признаки "оранжевой" зоны распространения COVID-19 имеют 16 областей

Киев  •  УНН

 • 20098 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине по состоянию на сегодня 16 областей имеют показатели распространения COVID-19, соответствующие "оранжевом" уровню эпидемической опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Детали

Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области имеют показатели, соответствующие "оранжевом" уровню єпидопасности. Следует отметить, что из перечня выбыли Киевская и Ровенская области, но добавились Волынская, Черниговская и Одесская.

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Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях - показатели 780 и 799 на 100 тыс. населения соответственно.

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