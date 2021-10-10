Признаки "оранжевой" зоны распространения COVID-19 имеют 16 областей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине по состоянию на сегодня 16 областей имеют показатели распространения COVID-19, соответствующие "оранжевом" уровню эпидемической опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Детали
Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области имеют показатели, соответствующие "оранжевом" уровню єпидопасности. Следует отметить, что из перечня выбыли Киевская и Ровенская области, но добавились Волынская, Черниговская и Одесская.
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Самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в Луганской и Черновицкой областях - показатели 780 и 799 на 100 тыс. населения соответственно.
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