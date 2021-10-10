В Україні вже 2,541 млн випадків COVID-19, за добу - 11 344

Цитата

“За добу 09 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 344 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 149, медпрацівників – 122)”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

◾ госпіталізовано – 3 712 осіб;

◾ летальних випадків – 162;

◾ одужало – 2 581 особа.

За добу протестовано:

◾ методом ПЛР – 35 671 особа,

◾ методом ІФА – 5 434 особи,

◾ експрес-тестами – 26 287 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіло – 2 541 257 осіб;

◾ одужало – 2 290 427 осіб;

◾ летальних випадків – 58 493;

◾ проведено ПЛР-тестувань – 13 253 584.

Деталі

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1783), Одеській (1010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.