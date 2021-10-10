В Украине уже 2,541 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 344
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2541000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 октября - более 11,3 тысячи, что значительно меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 3,7 тысячи человек, что на больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"За сутки 9 октября 2021 в Украине зафиксировано 11 344 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1149, медработников - 122)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 3712 человек;
◾ летальных случаев - 162;
◾ выздоровели - 2581 человек.
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 35671 человек,
◾ методом ИФА - 5434 лица,
◾ экспресс-тестами - 26287 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело - 2541257 человек;
◾ выздоровели - 2290427 человек;
◾ летальных случаев - 58 493;
◾ проведения ПЦР-тестов - 13253584.
Детали
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1783), Одесской (1010), Днепропетровской (838), Запорожской (836) и Донецкой (819) областях.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю — 20 сентября. Основная особенность новых правил — на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения “желтой” и “красной” зон. Сертификаты есть двух видов — “желтые” и “зеленые”.
20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в “желтую” зону карантина с 23 сентября.