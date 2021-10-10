В Украине уже 2,541 млн случаев COVID-19, за сутки - 11 344

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2541000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 октября - более 11,3 тысячи, что значительно меньше показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 3,7 тысячи человек, что на больше показателя предыдущего дня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.