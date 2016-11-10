Озброєну злочинну групу затримали у Вінниці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Правоохоронці затримали у Вінниці злочинну групу з чотирьох осіб, які підозрюються у вчиненні ряду квартирних крадіжок. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Сьогодні, 10 листопада, поліцейські затримали у Вінниці злочинну групу з чотирьох осіб, які підозрюються у вчиненні ряду квартирних крадіжок. У них вилучили вогнепальну зброю та знаряддя злочинів.
Під час огляду особистих речей у валізах зловмисників поліцейські вилучили велику кількість відмичок, приладів для зламу дверей, засоби зв’язку, тепловізор, бінокль, камуфльований спецодяг.
Крім того у одного із затриманий мав при собі пістолет Макарова, споряджений бойовими набоями.
Четвертого учасника злочинної групи оперативники затримали на виїзді з міста Літин. Зловмисник намагався втекти на автомобіля “Део Ланос”.
Наразі поліцейські перевіряють їх особи, походження зброї та можливу причетність до вчинення злочинів на території інших областей
Відкрито кримінальне провадження за ст.263 (незаконне зберігання вогнепальної зброї) КК України
Злочинцям загрожує до семи років позбавлення волі.