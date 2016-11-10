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15 марта, 19:03 • 111539 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156099 просмотра

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Вооруженную преступную группу задержали в Виннице

Вооруженную преступную группу задержали в Виннице

Киев • УНН

 • 9165 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Правоохранители задержали в Виннице преступную группу из четырех человек, которые подозреваются в совершении ряда квартирных краж. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Сегодня, 10 ноября, полицейские задержали в Виннице преступную группу из четырех человек, которые подозреваются в совершении ряда квартирных краж. У них изъяли огнестрельное оружие и орудия преступлений.

При осмотре личных вещей в чемоданах злоумышленников полицейские изъяли большое количество отмычек, приборов для взлома дверей, средства связи, тепловизор, бинокль, камуфлированную спецодежду.

Кроме того у одного из задержанных при себе был пистолет Макарова, снаряженный боевыми патронами.

Четвертого участника преступной группы оперативники задержали на выезде из города Нежин. Злоумышленник пытался скрыться на автомобиле "Дэу Ланос".

Сейчас полицейские проверяют их личности, происхождение оружия и возможной причастности к совершению преступлений на территории других областей

Открыто уголовное производство по ст.263 (незаконное хранение огнестрельного оружия) УК Украины

Преступникам грозит до семи лет лишения свободы.

 

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