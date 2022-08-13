Отримував амуніцію на пільгових умовах, а потім продавав військовим: у Хмельницькому викрито чергового “бізнесмена”

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«Правоохоронці викрили хмельничанина, який, вдаючи з себе благодійника, на пільгових умовах привозив з-за кордону військову амуніцію та автівки. Проте замість надання гуманітарної допомоги нашим військовим, продавав доставлене», – повідомив Гамалій.

Нагадаємо

Правоохоронні органи викрили на продажі військової гуманітарної допомоги добровольця територіальної оборони, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.