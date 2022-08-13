Отримував амуніцію на пільгових умовах, а потім продавав військовим: у Хмельницькому викрито чергового “бізнесмена”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Хмельницькому викрито “ділка”, який на пільгових умовах отримував військову амуніцію, а потім продавав військовим. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА, передає УНН.
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«Правоохоронці викрили хмельничанина, який, вдаючи з себе благодійника, на пільгових умовах привозив з-за кордону військову амуніцію та автівки. Проте замість надання гуманітарної допомоги нашим військовим, продавав доставлене», – повідомив Гамалій.
Нагадаємо
Правоохоронні органи викрили на продажі військової гуманітарної допомоги добровольця територіальної оборони, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.