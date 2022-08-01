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Продавав призначену ЗСУ амуніцію: ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА повідомлено про підозру

Продавав призначену ЗСУ амуніцію: ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 152333 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронні органи викрили на продажі військової гуманітарної допомоги добровольця територіальної оборони, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.

Цитата

«За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора викрито та повідомлено про підозру добровольцеві територіальної оборони за фактом продажу гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України)», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, чоловік, який раніше обіймав посаду заступника голови Дніпропетровської ОДА, перебуваючи далеко від лінії зіткнення зі збройними силами рф, займався збутом гуманітарної допомоги. Він продавав бронежилети та інші засоби індивідуального захисту, які надходили від європейських партнерів на безоплатній основі та призначались для потреб Збройних Сил України. Чоловіка викрили безпосередньо під час збуту гумдопомоги.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР Нацполіції України.

Доповнення 

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що наразі в Україні розслідують 247 кримінальних проваджень щодо розкрадання гуманітарної допомоги, 29 особам повідомлено про підозру.

Українські Національні Новини

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