Продавал предназначенную ВСУ амуницию: экс-замглавы Днепропетровской ОГА сообщено о подозрении

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«При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора разоблачено и сообщено о подозрении добровольцу территориальной обороны по факту продажи гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, мужчина, ранее занимавший должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами рф, занимался сбытом гуманитарной помощи. Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных сил Украины. Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.

Дополнение

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в настоящее время в Украине расследуют 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи, 29 лицам сообщено о подозрении.