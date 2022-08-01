Продавал предназначенную ВСУ амуницию: экс-замглавы Днепропетровской ОГА сообщено о подозрении

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Правоохранительные органы разоблачили на продаже военной гуманитарной помощи добровольца территориальной обороны, ранее занимавшего должность заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Цитата

«При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса Генерального прокурора разоблачено и сообщено о подозрении добровольцу территориальной обороны по факту продажи гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)», - говорится в сообщении.

Детали 

По данным следствия, мужчина, ранее занимавший должность заместителя председателя Днепропетровской ОГА, находясь вдали от линии столкновения с вооруженными силами рф, занимался сбытом гуманитарной помощи. Он продавал бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, которые поступали от европейских партнеров на безвозмездной основе и предназначались для нужд Вооруженных сил Украины. Мужчину разоблачили непосредственно во время сбыта гумпомощи.

Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Нацполиции Украины, при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Киеве ДСР Нацполиции Украины.

Дополнение 

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что в настоящее время в Украине расследуют 247 уголовных производств по хищению гуманитарной помощи, 29 лицам сообщено о подозрении.

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