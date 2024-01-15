Остіну, можливо, знадобиться додаткове перебування в клініці – Білий дім

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив у неділю, що, на думку лікарів, міністру оборони Ллойду Остіну може знадобитися додаткове перебування у клініці. Про це Кірбі сказав в інтерв’ю телеканалу CBS, передає УНН.

Деталі

Ми подивимося, коли його можна буде виписати, але, очевидно, вони поки вважають, що йому може знадобитися додаткове лікування… частиною якого є фізіотерапія сказав Кірбі

За словами Кірбі, між президентом Джо Байденом та Ллойдом Остіном "підтримується регулярний зв'язок".

Остін залишається в клініці і перебуває в хорошому стані, повідомили в суботу в Пентагоні, додавши, що поки що не називають конкретну дату його виписки.

Контекст

У кінці грудня 70-річний Остін був поміщений до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда в Меріленді для лікування раку передміхурової залози. Він повернувся до клініки 1 січня через ускладнення і з тих пір залишається там.

Президент Джо Байден наголосив, що довіряє Остіну, попри те, що глава Пентагону спочатку не повідомив президента про свою госпіталізацію, що викликало критику з боку низки законодавців.

Міністр оборони США Остін досі в лікарні