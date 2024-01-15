Остіну, можливо, знадобиться додаткове перебування в клініці – Білий дім
Київ • УНН
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив, що між президентом Байденом та госпіталізованим головою Пентагону підтримується постійний зв'язок.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі заявив у неділю, що, на думку лікарів, міністру оборони Ллойду Остіну може знадобитися додаткове перебування у клініці. Про це Кірбі сказав в інтерв’ю телеканалу CBS, передає УНН.
Деталі
Ми подивимося, коли його можна буде виписати, але, очевидно, вони поки вважають, що йому може знадобитися додаткове лікування… частиною якого є фізіотерапія
За словами Кірбі, між президентом Джо Байденом та Ллойдом Остіном "підтримується регулярний зв'язок".
Остін залишається в клініці і перебуває в хорошому стані, повідомили в суботу в Пентагоні, додавши, що поки що не називають конкретну дату його виписки.
Контекст
У кінці грудня 70-річний Остін був поміщений до Національного військово-медичного центру імені Уолтера Ріда в Меріленді для лікування раку передміхурової залози. Він повернувся до клініки 1 січня через ускладнення і з тих пір залишається там.
Президент Джо Байден наголосив, що довіряє Остіну, попри те, що глава Пентагону спочатку не повідомив президента про свою госпіталізацію, що викликало критику з боку низки законодавців.
Міністр оборони США Остін досі в лікарні13.01.24, 23:25 • 33747 переглядiв