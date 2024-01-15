Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом

В Турции израильского футболиста исключили из команды и начали следствие за поддержку Израиля

Совет директоров футбольного клуба "Антальяспор" исключил Сагива Йехезкеля из состава команды, объяснив это тем, что спортсмен "совершил действия против национальных ценностей" Турции.