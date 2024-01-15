Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом
Киев • УНН
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что между президентом Байденом и госпитализированным главой Пентагона поддерживается постоянная связь.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил в воскресенье, что, по мнению врачей, министру обороны Ллойду Остину может понадобиться дополнительное пребывание в клинике. Об этом Кирби сказал в интервью телеканалу CBS, передает УНН.
Детали
Мы посмотрим, когда его можно будет выписать, но, очевидно, они пока считают, что ему может понадобиться дополнительное лечение... частью которого является физиотерапия
По словам Кирби, между президентом Джо Байденом и Ллойдом Остином "поддерживается регулярная связь".
Остин остается в клинике и находится в хорошем состоянии, сообщили в субботу в Пентагоне, добавив, что пока не называют конкретную дату его выписки.
Контекст
В конце декабря 70-летний Остин был помещен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в Мэриленде для лечения рака предстательной железы. Он вернулся в клинику 1 января из-за осложнений и с тех пор остается там.
Президент Джо Байден подчеркнул, что доверяет Остину, несмотря на то, что глава Пентагона сначала не сообщил президенту о своей госпитализации, что вызвало критику со стороны ряда законодателей.
Министр обороны США Остин до сих пор в больнице13 январь 2024, 21:25 • 31289 просмотров
Остину, возможно, понадобится дополнительное пребывание в клинике - Белый дом
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что между президентом Байденом и госпитализированным главой Пентагона поддерживается постоянная связь.
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