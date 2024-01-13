Министр обороны США Остин до сих пор в больнице
Киев • УНН
Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей, но находится в хорошем состоянии и продолжает руководить операциями Министерства обороны.
Министр обороны США Ллойд Остин остается в больнице. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер, передет УНН со ссылкой на Reuters.
По словам представителя Пентагона, Остин в хорошем состоянии.
"Он находится в контакте со своими старшими сотрудниками, имеет полный доступ к необходимым возможностям безопасной связи и продолжает следить за повседневной деятельностью Министерства обороны по всему миру", — заявил в заявлении пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.
Дата выписки Остина пока неизвестна.
Напомним
70-летний Остин 22 декабря был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида в Мэриленде для лечения рака простаты. Он вернулся в больницу 1 января из-за осложнений, включая инфекцию мочевыводящих путей, и с тех пор остается там.
Министр обороны США Остин до сих пор в больнице
Министр обороны США Ллойд Остин по-прежнему госпитализирован с инфекцией мочевыводящих путей, но находится в хорошем состоянии и продолжает руководить операциями Министерства обороны.
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