Министр обороны США Остин до сих пор в больнице

Украинская "Википедия" заняли 14 место по количеству статей

В 2023 году количество просмотров страниц украинской Википедии выросло до 1188 миллионов, то есть на 12%, а количество ежедневных редактирований в среднем составляло 9 367. Количество новых статей составило 84 431, что немного меньше, чем в 2022 году.