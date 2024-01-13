Міністр оборони США Остін досі в лікарні

Міністр оборони США Ллойд Остін залишається в лікарні. Про це повідомив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає УНН з посиланням на Reuters.

За словами представника Пентагону, Остін у хорошому стані.

"Він перебуває в контакті зі своїми старшими співробітниками, має повний доступ до необхідних можливостей безпечного зв'язку і продовжує стежити за повсякденною діяльністю Міністерства оборони в усьому світі", - заявив у заяві прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Дата виписки Остіна поки невідома.

Нагадаємо

70-річного Остіна 22 грудня госпіталізували до Національного військово-медичного центру Волтера Ріда в Меріленді для лікування раку простати. Він повернувся в лікарню 1 січня через ускладнення, включно з інфекцією сечовивідних шляхів, і відтоді залишається там.