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Особу загиблого через вибух у будинку в Дрогобичі встановлюють

Особу загиблого через вибух у будинку в Дрогобичі встановлюють

Київ • УНН

 • 11149 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Особу загиблого внаслідок вибуху з подальшим обваленням під'їзду у чотириповерховому житловому будинку в Дрогобичі Львівської області встановлюють. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.

"Внаслідок обвалу частини житлового будинку у місті Дрогобич, який стався сьогодні, 28 серпня, близько третьої ночі, загинула одна особа, ще семеро госпіталізовані. Серед постраждалих 6-річний хлопчик, двоє дівчаток віком 9 та 12 років, 17-річна дівчина, 19-річний хлопець, а також дві жінки віком 39 та 41 рік. Особа загиблого встановлюється", - вказали у поліції.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація щодо кількості постраждалих та загиблих уточнюється.

За даними ДСНС, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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