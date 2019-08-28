Личность погибшего из-за взрыва в доме в Дрогобыче устанавливают

"В результате обрушения части жилого дома в городе Дрогобыч, произошедшего сегодня, 28 августа, около трех ночи, погиб один человек, еще семь госпитализированы. Среди пострадавших 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Лицо погибшего устанавливается", - указали в полиции.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.