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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 121715 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 132231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 122749 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126231 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128809 просмотра

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Личность погибшего из-за взрыва в доме в Дрогобыче устанавливают

Личность погибшего из-за взрыва в доме в Дрогобыче устанавливают

Киев  •  УНН

 • 11148 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Личность погибшего в результате взрыва с последующим обрушением подъезда в четырехэтажном жилом доме в Дрогобыче Львовской области устанавливают. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

"В результате обрушения части жилого дома в городе Дрогобыч, произошедшего сегодня, 28 августа, около трех ночи, погиб один человек, еще семь госпитализированы. Среди пострадавших 6-летний мальчик, двое девочек в возрасте 9 и 12 лет, 17-летняя девушка, 19-летний парень, а также две женщины в возрасте 39 и 41 год. Лицо погибшего устанавливается", - указали в полиции.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о количестве пострадавших и погибших уточняется.

По данным ГСЧС, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном жилом доме на четыре подъезда произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.

Из-под завалов спасли шестерых человек.

Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.

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