Особисту документацію Б.Обами передали до Національного архіву в Чикаго
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Білому домі розпочався процес переміщення особистої документації президента США Барака Обами в Національний архів, що у Чикаго, передає УНН з посиланням на CNN.
Окрім службових записів, листів, розкладів, електронної пошти, Національний архів отримає й подарунки, що були вручені президенту США світовими лідерами. Серед презентів - ювелірні вироби, дошки для серфінгу, парадна зброя.
Замітки, які Б.Обама публікував у соціальних мережах, теж будуть заархівовані і доступні в Інтернеті у вигляді завантажень.
Зазначимо, згідно "Закону про Президентський архів", прийнятому у 1978 році в США, уся ділова переписка, а також майно, нажите під час перебування на посаді глави держави, після закінчення терміну президентства переходить до Національного архіву.