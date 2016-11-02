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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Особисту документацію Б.Обами передали до Національного архіву в Чикаго

Особисту документацію Б.Обами передали до Національного архіву в Чикаго

Київ • УНН

 • 11847 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Білому домі розпочався процес переміщення особистої документації президента США Барака Обами в Національний архів, що у Чикаго, передає УНН з посиланням на CNN.

Окрім службових записів, листів, розкладів, електронної пошти, Національний архів отримає й подарунки, що були вручені президенту США світовими лідерами. Серед презентів - ювелірні вироби, дошки для серфінгу, парадна зброя.

Замітки, які Б.Обама публікував у соціальних мережах, теж будуть заархівовані і доступні в Інтернеті у вигляді завантажень.

Зазначимо, згідно "Закону про Президентський архів", прийнятому у 1978 році в США, уся ділова переписка, а також майно, нажите під час перебування на посаді глави держави, після закінчення терміну президентства переходить до Національного архіву.

Українські Національні Новини

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