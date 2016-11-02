Личную документацию Б.Обамы передали в Национальный архив в Чикаго

Кроме служебных записей, писем, расписаний, электронной почты, Национальный архив получит и подарки, которые были вручены президенту США мировыми лидерами. Среди презентов - ювелирные изделия, доски для серфинга, парадное оружие.

Заметки, которые Б.Обама публиковал в социальных сетях, тоже будут заархивированы и доступны в Интернете в виде загрузок.

Отметим, согласно "Закону о Президентском архиве", принятом в 1978 году в США, вся деловая переписка, а также имущество, нажитое во время пребывания на посту главы государства, после окончания срока президентства переходит в Национальный архив.