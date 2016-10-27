Основними перевагами житла у передмісті є низька ціна і висока якість – експерт

"На мою думку зараз краще купувати житло у передмісті. Тому що по-перше, дуже бурхливо розвивається будівництво і там і будинки якісніші і інфраструктура краща. У передмісті конкуренція більша, ніж у Києві і там реально будують якісніше житло. Поясню чому: у Києві в основному типові проекти і великі забудовники. Тому в них трішки не такий контроль якості, бо в них там багато підрядників і це важче контролювати. У передмісті ж - менш масивні забудови, і дуже велика конкуренція. А де є велика конкуренція - там боряться за якість і покупця", - відзначив він.

А.Ярема також наголосив на тому, що сьогодні однокімнатна квартира у столиці коштує вдвічі дорожче нової квартири у передмісті.

"До прикладу уу Києві за 30-40 умовних одиниць можемо придбати однокімнатну квартиру, тоді як у цьому ж ціновому діапазоні у передмісті ми можемо взяти якісне двохкімнатне житло", - відзначив він.

Нагадаємо, за даними експертів, житло в передмісті столиці наразі найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.

Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, у передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв.м в новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.