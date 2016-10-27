Основными преимуществами жилья в пригороде является низкая цена и высокое качество - эксперт

"По моему мнению, сейчас лучше покупать жилье в пригороде. Потому что во-первых, очень бурно развивается строительство и там и дома качественные и инфраструктура лучше. В пригороде конкуренция большая, чем в Киеве и там реально строят качественное жилье. Объясню почему: в Киеве в основном типовые проекты и крупные застройщики. Поэтому у них немного не такой контроль качества, у них там много подрядчиков и это труднее контролировать. В пригороде же - не такие массивные застройки, и очень большая конкуренция. А где есть большая конкуренция - там борются за качество и покупателя", - отметил он.

А.Ярема также отметил, что сегодня однокомнатная квартира в столице стоит вдвое дороже новой квартиры в пригороде.

"К примеру в Киеве за 30-40 условных единиц можем купить однокомнатную квартиру, тогда как в этом же ценовом диапазоне в пригороде мы можем взять качественное двухкомнатное жилье", - отметил он.

Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сегодня наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв.м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тысяч гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США.