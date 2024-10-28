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Осінні вітаміни: як підтримати здоров'я в холодну пору року

Київ • УНН

 • 16821 перегляди

Експерти МОЗ розповіли про важливість збалансованого харчування в осінній період. Названо шість ключових вітамінів та їх джерела для підтримки здоров'я та імунітету.

Осінні вітаміни: як підтримати здоров'я в холодну пору року

З приходом осені організм вимагає особливої уваги до харчування, адже зменшення сонячного світла впливає на отримання важливих вітамінів. Експерти наголошують на необхідності збалансованого раціону, щоб підтримувати імунітет та загальне самопочуття. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ, передає УНН.

Деталі

Серед ключових вітамінів, які варто включити в раціон, виділяють:

Вітамін A: сприяє здоров'ю очей і імунітету, міститься в рибі, моркві та гарбузі.

Вітамін B: важливий для роботи нервової системи і загального тонусу. Містяться в продуктах, таких як м'ясо, молочні продукти, шпинат і банани.

Вітамін C: підтримує імунну систему, міститься в цитрусових, полуниці та ківі.

Вітамін D: сприяє покращенню настрою і зміцненню кісток. Джерела: молочні продукти, жирна риба, яйця.

Вітамін E: захищає клітини завдяки антиоксидантам, наявний у мигдалі, рослинній олії та авокадо.

Омега-3: позитивно впливають на стан шкіри, волосся і загальний обмін речовин, присутні в жирній рибі та горіхах.

Збалансоване харчування та обдумане використання добавок можуть стати запорукою гарного самопочуття цієї осені. Перед прийомом вітамінів лікарі радять проконсультуватися для визначення індивідуальних потреб.

МОЗ розкрив секрет здорового харчування: скільки овочів потрібно їсти щодня26.10.24, 06:53 • 19263 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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