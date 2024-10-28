Осенние витамины: как поддержать здоровье в холодное время года
Киев • УНН
Эксперты Минздрава рассказали о важности сбалансированного питания в осенний период. Названы шесть ключевых витаминов и их источники для поддержания здоровья и иммунитета.
С приходом осени организм требует особого внимания к питанию, ведь уменьшение солнечного света влияет на получение важных витаминов. Эксперты отмечают необходимость сбалансированного рациона, чтобы поддерживать иммунитет и общее самочувствие. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава, передает УНН.
Детали
Среди ключевых витаминов, которые стоит включить в рацион, выделяют:
Витамин A: способствует здоровью глаз и иммунитету, содержится в рыбе, моркови и тыкве.
Витамин B: важен для работы нервной системы и общего тонуса. Содержатся в продуктах, таких как мясо, молочные продукты, шпинат и бананы.
Витамин C: поддерживает иммунную систему, содержится в цитрусовых, клубнике и киви.
Витамин D: способствует улучшению настроения и укреплению костей. Источники: молочные продукты, жирная рыба, яйца.
Витамин E: защищает клетки благодаря антиоксидантам, имеющийся в миндале, растительном масле и авокадо.
Омега-3: положительно влияют на состояние кожи, волос и общий обмен веществ, присутствуют в жирной рыбе и орехах.
Сбалансированное питание и обдуманное использование добавок могут стать залогом хорошего самочувствия этой осенью. Перед приемом витаминов врачи советуют проконсультироваться для определения индивидуальных потребностей.
Минздрав раскрыл секрет здорового питания: сколько овощей нужно есть ежедневно26 октября 2024, 03:53 • 17639 просмотров