Оштрафовано посадовця, який приховав від держави квартиру у майже 200 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Луганській області штраф присудили посадовцю, який придбав квартиру вартістю 197 569 гривень і несвоєчасно повідомив НАЗК про це. Таку інформацію повідомила прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
Суд розглянув протокол про адмінправопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч. 2 ст. 172-6 КУпАП, стосовно заступника начальника комунального підприємства "Сєвєродонецьке тролейбусне управління".
За даними слідства, суб’єкт декларування, придбавши двокімнатну квартиру вартістю 197 569 гривень у порушення закону несвоєчасно повідомив Національне агентство з питань запобігання корупції про зміни у майновому стані.
"Суд, погодившись з позицією прокурора, визнав особу винною у вчиненні адміністративного правопорушення та застосував стягнення у виді штрафу", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, на Харківщині поліцейський "поплатився" посадою за несвоєчасно подану декларацію.