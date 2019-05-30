Оштрафован чиновник, который скрыл от государства квартиру в почти 200 тыс. грн

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. В Луганской области штраф присудили должностному, который приобрел квартиру стоимостью 197 569 гривен и несвоевременно сообщил НАПК об этом. Такую информацию сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

Суд рассмотрел протокол об административном правонарушении, связанное с коррупцией, предусмотренное ч. 2 ст. 172-6 КУоАП, в отношении заместителя начальника коммунального предприятия "Северодонецкое троллейбусное управление".

По данным следствия, субъект декларирования, приобретя двухкомнатную квартиру стоимостью 197 569 гривен в нарушение закона несвоевременно сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции об изменениях в имущественном состоянии.

"Суд, согласившись с позицией прокурора, признал лицо виновным в совершении административного правонарушения и применил наказание в виде штрафа", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в Харьковской области полицейский "поплатился" должности за несвоевременно поданную декларацию.

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