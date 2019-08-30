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Оржель у понеділок розкаже про пріоритети роботи міністерства енергетики

Оржель у понеділок розкаже про пріоритети роботи міністерства енергетики

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. У понеділок, 2 вересня, новопризначений міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель дасть пресконференцію щодо пріоритетів діяльності міністерства, яке він очолив, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.

Так, 2 вересня о 10:00 у пресцентрі Будинку Уряду запланована пресконференція міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля щодо пріоритетів діяльності міністерства енергетики та захисту довкілля.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

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