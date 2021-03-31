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Організація замовного вбивства заступника мера Черкас: судитимуть ексдепутата Черкаської міськради

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Черкаської міськради за підозрою в організації замовного вбивства заступника міського голови міста Черкас Юрія Ботнара. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Цитата

“Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Черкаської міськради за закінчений замах на організацію умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 4 та п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, депутат міської ради через особисту неприязнь запланував організувати вбивство заступника Черкаського міського голови та замовив його виконання іншій особі.

“Під час зустрічі зі знайомим він повідомив про свої наміри та попросив підшукати особу, яка згодна виконати вбивство за грошову винагороду в сумі орієнтовно 1500 дол США, яку в подальшому було збільшено до 2500 дол США”, — зазначається в повідомленні.

Так, у встановленому законом порядку правоохоронцями проведено імітацію вбивства заступника міського голови з особливою жорсткістю нібито шляхом заподіяння численних ножових поранень. Після цього обвинувачений у м. Черкаси зустрівся зі своїм знайомим та, отримавши підтвердження вбивства, передав йому оплату.

Що було раніше

Слідчі ДБР затримали депутата Черкаської міської ради, який замовив вбивство заступника міського голови міста Черкас.

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