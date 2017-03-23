Організатори Євробачення запропонували Ю.Самойловій виступити через "супутник" - заява

"Беручи до уваги, що ця заборона може бути залишена в силі українською владою, а також з метою підтримки неполітичного характеру Євробачення, Європейський мовний союз наполегливо працював, щоб знайти рішення цієї ситуації і прийняв безпрецедентний крок, пропонуючи російському "Першому каналу" можливість Юлії (Самойловій - ред.) як і раніше взяти участь в конкурсі в цьому році, виконуючи (пісню - ред.) в прямому ефірі 2-го півфіналу через супутник. У разі проходження Росії - і в великому фіналі (Grand Final) буде застосовуватися таке ж рішення", - сказано у заяві.

"Це те, чого ніколи не було раніше в 60-річній історії конкурсу, але, в дусі цінностей Євробачення про інклюзивність, і в межах теми цього року щодо відзначення різноманіття, рішення було прийнято для того, щоб гарантувати, що всі 43 конкурсанти можуть отримали можливість участі", - додали організатори.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки.