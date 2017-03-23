Организаторы Евровидения предложили Ю.Самойловой выступить через "спутник" - заявление

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Европейский вещательный союз предложил российскому "Первому каналу" возможность принять участие в песенном конкурсе "Евровидение-2017", исполнив песню в прямом эфире второго полуфинала через спутниковую связь, а в случае прохождения дальше - в финале. Об этом говорится в официальном заявлении Союза, передает УНН.

"Принимая во внимание, что этот запрет может быть оставлен ​​в силе украинской властью, а также с целью поддержки неполитического характера Евровидения, Европейский вещательный союз упорно трудился, чтобы найти решение этой ситуации и принял беспрецедентный шаг, предлагая российскому "Первому каналу" возможность Юлии ( Самойловой - ред.) по-прежнему участвовать в конкурсе в этом году, выполняя (песню - ред.) в прямом эфире 2-го полуфинала через спутник. В случае прохождения России - и в большом финале (Grand Final) будет применяться такое же решение", - сказано в заявлении.

"Это то, чего никогда не было раньше в 60-летней истории конкурса, но, в духе ценностей Евровидения о инклюзивности, и в рамках темы этого года относительно разнообразия, решение было принято для того, чтобы гарантировать, что все 43 конкурсанта получат возможность участия", - добавили организаторы.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловой на три года.

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