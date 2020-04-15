Організатори “Тур де Франс” змінюють дати велогонки, щоб провести її в 2020 році

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Організатори найпрестижнішої велобагатоденки світу “Тур де Франс” працюють над тим, щоб знайти нову дату початку перегонів — на тлі заборони масових заходів у Франції щонайменше до середини липня. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.