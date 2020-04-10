Футболісти чемпіонату Бельгії створили союз через події, пов'язані з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У відкритому листі професійні футболісти в Бельгії оголосили про створення ради гравців, яка хоче брати участь в процесі прийняття рішень в національному футболі, інформує УНН з посиланням на сайт fifpro.
У своєму листі рада гравців просить Лігу, Футбольну асоціацію, міністра спорту і різні урядові установи включити раду гравців в процес прийняття рішень.
Профспілка бельгійських гравців зібрала усіх капітанів команд на відеоконференцію, щоб обговорити поточну ситуацію в бельгійському футболі, дозволивши гравцям усвідомити, що в цілому вони мають вагомий голос.
Відповідний відкритий лист підписали 15 футболістів, серед яких Сімон Міньйоле ("Брюгге"), Ігор Де Камарго ("Мехелен"), Венсан Компані ("Андерлехт"), Одіджа-Офое ("Гент") і Фаріс Харун ("Антверпен").
Відзначено, що рада бельгійських гравців є прямим наслідком світової кризи Covid-19.