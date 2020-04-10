Футболисты чемпионата Бельгии создали союз из-за событий, связанных с коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В открытом письме профессиональные футболисты в Бельгии объявили о создании совета игроков, котоый хочет участвовать в процессе принятия решений в национальном футболе, информирует УНН со ссылкой на сайт fifpro.
В своем письме совет игроков просит Лигу, Футбольную ассоциацию, министра спорта и различные правительственные учреждения включить совет игроков в процесс принятия решений.
Профсоюз бельгийских игроков собрала всех капитанов команд на видеоконференцию, чтобы обсудить текущую ситуацию в бельгийском футболе, позволив игрокам понять, что в целом они имеют весомый голос.
Соответствующее открытое письмо подписали 15 футболистов, среди которых Миньоле ("Брюгге"), Игорь Где Камарго ("Мехелен"), Венсан Компани ("Андерлехт"), Одиджа-Офое ("Гент") и Фарис Харун ("Антверпен") .
Отмечено, что совет бельгийских игроков является прямым следствием мирового кризиса Covid-19.